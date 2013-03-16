Магера предостерегает от попытки отменить всеобщие президентские выборы

Об этом он сообщил в интервью ресурсу Юрлига.

«Откровенно говоря, я бы предостерег политиков от попытки отменить всеобщие выборы Президента Украины. Статья 22 Конституции четко предусматривает, что при принятии новых или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод, в том числе существующего объема избирательного права. Если передать такое право парламенту или другому органу, это будет означать лишь одно - посягательство на избирательные права граждан Украины», - заявил А.Магера.

Кроме того, по его словам, действующий закон «О выборах Президента Украины» нужно будет внимательно пересмотреть прежде всего на предмет его соответствия международным стандартам. «Принимая во внимание тот момент, что в Украине, как правило, происходит повторное голосование на выборах Президента, процесс формирования избирательных комиссий был бы наиболее приемлем по формуле 50% на 50%, чтобы ни у кого не возникло сомнений и сетований на избирательный процесс и соответственно признание выборов как в Украине, так и за ее пределами», - заметил заместитель председателя ЦИК. Такими образом, следует обратить внимание на два момента: главу государства должен избирать народ, а подход к формированию избирательных комиссий должен быть «правильным», прибавил А.Магера.

Как известно, очередные президентские выборы в Украине должны состояться в марте 2015 года. Ранее оппозиционные политики обвиняли нынешнюю власть в планах изменить процедуру избрания Президента из всенародного голосования на избрание парламентом с целью сохранения на должности действующего главы государства Виктора Януковича.