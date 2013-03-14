В МИД говорят, что ни о каком членстве Украины в ТС говорить нельзя

Это заявил директор департамента информационной политики Министерства иностранных дел Евгений Перебыйнис.

«Могу сказать, что позиция наша известна, ее неоднократно президент озвучивал, что мы хотели бы сотрудничества с Таможенным союзом в формате 3+1. И эти консультации, по этому формату, продолжаются, но говорить о результатах рано», - подчеркнул Перебыйнис в комментарии Тиждень.ua.

Перебыйнис также добавил, что ему неизвестно о достижении каких-либо договоренностей относительно возможного ассоциированного членства Украины в Таможенном союзе.

«Мне сейчас об этом неизвестно, ни о каких договоренностях сейчас говорить нельзя», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня издание "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на свои источники в Кабмине сообщило, что на этой неделе в Москве побывала украинская делегация (вице-премьер Бойко, министр юстиции А. Лавринович, первый заместитель главы МИД Р. Демченко и руководитель внешнеполитического управления АП А. Гончарук). В результате консультаций, утверждает издание, на уровне рабочих групп была достигнута договоренность об "ассоциированном членстве" Украины в ТС.