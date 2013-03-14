В МИД говорят, что ни о каком членстве Украины в ТС говорить нельзя

21:32, 14 марта 2013
Политика
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В МИД Украины заявляют, что говорить о результатах консультаций относительно членства Украины в Таможенном союзе рано.

В МИД Украины говорят, что ни о каких договоренностях им не известно

Это заявил директор департамента информационной политики Министерства иностранных дел Евгений Перебыйнис.

«Могу сказать, что позиция наша известна, ее неоднократно президент озвучивал, что мы хотели бы сотрудничества с Таможенным союзом в формате 3+1. И эти консультации, по этому формату, продолжаются, но говорить о результатах рано», - подчеркнул Перебыйнис в комментарии Тиждень.ua.

Перебыйнис также добавил, что ему неизвестно о достижении каких-либо договоренностей относительно возможного ассоциированного членства Украины в Таможенном союзе.

«Мне сейчас об этом неизвестно, ни о каких договоренностях сейчас говорить нельзя», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня издание "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на свои источники в Кабмине сообщило, что на этой неделе в Москве побывала украинская делегация (вице-премьер Бойко, министр юстиции А. Лавринович, первый заместитель главы МИД Р. Демченко и руководитель внешнеполитического управления АП А. Гончарук). В результате консультаций, утверждает издание, на уровне рабочих групп была достигнута договоренность об "ассоциированном членстве" Украины в ТС.

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