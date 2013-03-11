Власенко готовится к аресту

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

“На самом деле, давление только усиливается, у меня есть глубокое убеждение, что в ближайшее время Генеральная прокуратура планирует мое задержание и мой арест”, - подчеркнул С.Власенко.

Он заявил, что решение о лишении его депутатского мандата было принято лично Президентом. Однако, как отметил С.Власенко, это не помешает ему выполнять функции защитника Ю.Тимошенко в суде, и не влияет на его статус по уголовным делам против бывшего премьер-министра.

По теме: Власенко ждет «подарка» с Банковой

Он также добавил, что теперь Генпрокуратура ускорила расследования всех уголовных дел, которые возбуждены против него, а также отметил, что все они написаны “под диктовку мальчиков из Администрации Президента”.

Как сообщал УНИАН, 21 января С.Власенко заявил, что в отношении него возбуждено уголовное дело за невыполнение решения суда по гражданскому спору. С.Власенко добавил, что дело было возбуждено Печерским райсудом Киева 16 января этого года.

Впоследствии С.Власенко сообщил, что, в целом, речь идет об уголовных делах по трем эпизодам. В частности, первый эпизод касается не выполнения решения по гражданскому делу от 21 февраля 2012 года. Так, речь идет об уплате средств при разделе общего имущества супругов.

В то же время С.Власенко продемонстрировал журналистам оригиналы квитанций от 26 декабря 2012 года об уплате этого долга и об уплате десяти процентов исполнительного сбора.

Также Н.Окунская утверждала, что С.Власенко бил ее, и обращалась в правоохранительные органы с заявлением о привлечении его к ответственности.

5 марта с.г. пресс-служба Генеральной прокураторы Украины проинформировала, что уголовное производство по заявлению бывшей жены С.Власенко Н.Окунской о не выполнении им решения суда закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Справка УНИАН. 6 марта ВАСУ досрочно прекратил полномочия народного депутата от “Батькивщины” С.Власенко.

Суд принял такое решение по иску председателя Верховной Рады Владимира Рыбака. Свой иск спикер аргументировал совмещением С.Власенко депутатских полномочий и адвокатской деятельности.

В то же время в оппозиции заявляют о фальсификации решения Регламентного комитета ВР, на основании которого В.Рыбак направил представление в ВАСУ.