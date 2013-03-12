Яценюк: В четверг оппозиция начинает акцию «Вставай, Украина!»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

“С этой недели мы начинаем всеукраинскую акцию “Вставай, Украина!”. Эта акция начнется с четверга. Мы ее распланировали на протяжении двух месяцев, и это акция борьбы за свои экономические и политические права”, - сказал А.Яценюк.

Он отметил, что акция будет демонстрацией стремления Украины к изменениям.

А.Яценюк сообщил, что оппозиция в рамках этой акции проведет марши в каждом областном центре Украины, проведены большие митинги и собрания.

“Мы хотим, чтобы люди выразили свою позицию, что они хотят изменений в этой стране, они не хотят этого Президента и требуют отставки Виктора Януковича, что у нас есть наш социально-экономический пакет, который должен быть выполнен”, - отметил А.Яценюк.

По его словам, в завершение акции состоится всеукраинский марш в Киеве, 18 мая, в День Европы.

В свою очередь, лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок сообщил, что в четверг акция стартует в Виннице, продлится в пятницу в Ужгороде, а после этого пройдут акции в других городах Украины.

По словам О.Тягнибока, проведение акции обсуждено с лидером партии “УДАР” Виталием Кличко, но он сегодня не смог присутствовать на пресс-конференции, потому что находится в США.

“Цель акции - продемонстрировать, что украинцы стремятся к изменениям, цель акции - показать, что власть боится, с одной стороны, Объединенной оппозиции в парламенте, а с другой стороны - людей на улице. Наша цель - показать, что мы идем к людям не только тогда, когда нам нужна поддержка на выборах, но и тогда, когда мы избраны народными депутатами Украины”, - подчеркнул А.Яценюк.

Также он отметил, что очень важной политической целью акции является требование отставки Президента Украины В.Януковича.