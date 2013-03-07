В Донецкой области - новый начальник ГАИ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области, Д. Величко сменил на этой должности Владимира Астапковича, который с 7 февраля назначен начальником Департамента Госавтоинспекции МВД Украины.

Согласно сообщению, Д. Величко 1968 года рождения, службу в органах внутренних дел начал в 1988 году после окончания службы в Вооруженных силах СССР. Он прошел путь от инспектора ДПС, инспектора по розыску похищенного автомототранспорта, старшего инспектора-дежурного дежурной части отдела ГАИ Донецка до начальника отделения автомобильно-технической инспекции отдела ГАИ Донецка. Д. Величко имеет высшее юридическое образование. Женат, воспитывает дочь и троих сыновей.