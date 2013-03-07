Лидеры оппозиции не разглашают, где находится Власенко

Лидеры оппозиционных фракций не разглашают информацию о местонахождении защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергея Власенко, которого вчера суд лишил депутатских полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге на вопрос журналистов, скрывается ли где-то С.Власенко, ведь сегодня он не пришел на судебное заседание по делу об убийстве Евгения Щербаня, лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк лишь заметил, что оппозиционеры приложат все усилия, чтобы С.Власенко не арестовали.

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Своей очередью лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок напомнил, что сегодня у С.Власенко день рождения. “Празднует человек свой день рождения”, - сказал он.