Евродепутат: из-за преследования Власенко сорвется ассоциация с ЕС

Об этом заявила евродепутат Ребекка Хармс в интервью 5 каналу, которое вышло в эфир в среду.

"В случае злоупотребления судебной властью мы можем прийти к тому, что примем особые меры против членов украинского правительства: запрет въезда, например. Такие меры мы уже знаем, есть опыт с другими странами, где было злоупотребление политической властью в борьбе с политическими оппонентами", - сказала она.

"Для нас как для европейцев Украина - наш восточный сосед - не только самый большой, но и важнейший на Востоке... После распада Советского Союза, после того, как произошла революция 2004 года мы имели все признаки того, что Украина развивается гораздо быстрее и идет в сторону демократического состояния, в отличие от других стран - России, Белоруссии... ", - цитирует Украинская правда.

"Так что мы должны найти адекватные меры для того, чтобы помочь украинским гражданам, желающим демократического устройства", - добавила она.

Кроме того, Хармс отметила: "Если Власенко попадет за решетку, я не вижу никаких шансов на то, что будет подписано соглашение об ассоциации с ЕС".