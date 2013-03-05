Суд над Тимошенко перенесли на несколько часов

В заседании Киевского районного суда Харькова, который сегодня продолжил слушание уголовного дела о нарушениях в деятельности корпорации “Единые энергетические системы Украины”, объявлен перерыв до 14.30.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий судья Константин Садовский сразу после начала судебного заседания (в 10.00).

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Заседание проходит в помещении Апелляционного суда Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2011 года СБУ возбудила против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины. По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн, хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, должностном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было введение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы утаивания валютной выручки с использованием подконтрольных офшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

Защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный суд Украины.