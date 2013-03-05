В больницу Тимошенко заехал кортеж конвойных автомобилей - источник
На территорию ЦКБ “Укрзалізниці” в Харькове, в стационаре которой находится экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, заехал кортеж конвойных автомобилей.
Корреспонденту УНИАН информированный источник в правоохранительных органах сообщил, что около часа тому назад на территорию медицинского учреждения заехали два медицинских автомобиля в сопровождении двух автомобилей ГАИ и микроавтобус.
Собеседник агентства не смог подтвердить, планируется ли сегодня этапирование Ю.Тимошенко.
В то же время в комментарии УНИАН защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко выразил сомнение, что экс-премьера планируют этапировать на заседание Киевского районного суда Харькова по делу ЕЭСУ.
С.Власенко допустил, что сегодня Ю.Тимошенко могут этапировать в Качановскую исправительную колонию.
“Заседание назначено на 10.00. То есть, значит, ее уже должны были привезти в суд. Однако я не исключаю, что ее могут перевезти в Качановскую колонию”, - сказал С.Власенко.
Он отметил, что в случае этапирования Ю.Тимошенко представители Государственной пенитенциарной службы нарушат все рекомендации врачей.