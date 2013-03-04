Начальник колонии заверил, что из палаты Тимошенко убрали все камеры

Как передает корреспондент УНИАН, это во время брифинга, который проходил перед медучреждением, подчеркнул начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков.

По его словам, имели возможность лично убедиться в том, что камеры демонтированы, защитница Ю.Тимошенко, ее дочь Евгения Тимошенко, защитник, народный депутат Сергей Власенко, а также лечащие врачи из берлинской клиники «Шарите».

«В палате, где она находится, нет ни одной видеокамеры. Мониторинговая комната также демонтирована. Была возможность зайти у С.Власенко, была возможность, и зашли, убедились в этом Тимошенко-дочь, и была возможность и убедились в этом немецкие врачи», - подчеркнул И.Колпащиков.

По его словам, также демонтирована видеокамера, которая была установлена в помещении, где находятся врачи.

На вопрос журналистов, чем руководствовались работники пенитенциарной службы, принимая решение о демонтаже видеокамер и мониторинговой комнаты, И.Колпащиков сказал: «Руководствовались инструкцией, которая вышла в январе 2013 года».

Как сообщал УНИАН, 8 января Ю.Тимошенко начала акцию гражданского неповиновения и отказалась возвращаться в свою больничную палату, пока не будет выполнен ряд ее требований, в частности, и до тех пор, пока камеры видеонаблюдения, установленные в ее палате, не будут сняты.

С 8 января по 22 февраля Ю.Тимошенко находилась в помещении душевой комнаты.

22 февраля во время проекта «Диалог со страной» Президент Украины Виктор Янукович сказал, что выступает за демонтаж видеокамер в больнице, где находится осужденная Ю.Тимошенко. В тот же день камеры видеонаблюдения в палате экс-премьера в больнице были демонтированы, и она вернулась в свою палату.