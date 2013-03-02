В Сумах отменили регистрацию Русского блока

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник правового управления Сумского городского совета Ольга Донцова.

«Получили копию постановления суда для внесения в Единый государственный реестр записи о судебном решении о прекращении юридического лица, не связанное с банкротством», - сообщила чиновница.

По ее словам, с иском в суд обратилась ГНИ в г. Сумы, которая просила отменить регистрацию юридического лица - областной организации партии «Русский блок» - в связи с тем, что ответчик с 9 августа 2011 года не подает налоговую отчетность.

Областная организация партии «Русский блок» была зарегистрирована исполнительным комитетом Сумского горсовета как юрлицо 16 февраля 2006 г.

Как сообщал УНИАН, неделю назад в Сумах налоговики добились прекращения деятельности областного центра Всеукраинского объединения «За Украину! За Ющенко!», вследствие чего Сумской окружной административный суд отменил решение о регистрации этого центра. Ранее с иском в суд обратилась Государственная налоговая инспекция в г. Сумы, просившая прекратить юридическое лицо - Сумской областной центр ВО «За Украину! За Ющенко!» в связи с тем, что ответчик больше года не подает в ГНИ в г. Сумы налоговую отчетность.