В Сумах продолжаются страсти вокруг Ленина

Городской голова города Сумы Геннадий Минаев обещает вынести на сессию Сумского горсовета проект решения о десоветизации областного центра, если коммунисты будут пытаться придать политическую окраску сессии, посвященной хозяйственным вопросам.

По теме: Сумской мэр подсказал Свободе: В Сумах есть еще два памятника Ленину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр написал на своей странице в социальной сети Фейсбук.

«Предполагаю, что с вероятностью 100% коммунисты на сессии Сумского городского совета 27 февраля поднимут вопрос по «Ахтырской Лениниане», в том числе и по моей позиции относительно всего этого. Должен подчеркнуть, что эта сессия «рабочая», то есть «хозяйственная», и предостерегаю всех - в том случае если прозвучит хоть одно слово из указанной выше тематики, включая разного рода депутатские запросы и т.д., то в разделе «Разное» я поставлю на рейтинговое голосование депутатов Сумского городского совета следующий вопрос: «Поддерживаете ли Вы позицию городского головы города Сумы Геннадия Минаева и готовы ли Вы проголосовать за такие решения Сумского городского совета: 1. О демонтаже бюста Ленину возле ДК «Химик» и установке вместо него бюста Почетному гражданину города Сумы, бессменному на протяжении многих десятилетий директору ПО «Сумыхимпром» - Кравченко Александру Иосифовичу? 2. О демонтаже памятника Ленину в районе Химгородка (Дуровщина) и переплавке его в памятник основателю города Сумы Герасиму Кондратьеву с установлением последнего в начале улицы Кирова с последующим переименованием улицы Кирова в улицу Герасима Кондратьева?», - написал мэр.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Игорь Мирошниченко вместе с группой сторонников «Свободы» 15 февраля разрушил памятник Ленину в г. Ахтырка Сумской области.

23 февраля в Ахтырке произошли столкновения между представителями ВО "Свобода" и коммунистами из-за попытки восстановления разрушенного 15 февраля памятника Ленину.

Г. Минаев поддержал действия «Свободы» по сносу памятника Ленину в г. Ахтырка Сумской области и напомнил, что в Сумах до сих пор стоит два таких же памятника.