Луценко дал ответы на вопросы из Фейсбука

Об этом он написал, отвечая на вопросы, собранные блогером Романом Шрайком.

"В 2015 году не буду. Потому что не имею полноценной команды. А без этого идти в президенты - глупость или заработки", - заявил экс-глава МВД и лидер "Народной самообороны".

"Кстати, чтобы понять истинные намерения уже имеющихся кандидатов, стоит не только оценивать их убеждения, намерения и волевой потенциал, узнать: кого они планируют на должности премьера, генпрокурора, министра финансов, энергетики, внутренних дел, СБУ, налоговой и т.д.. Без прямых ответов на эти вопросы кандидат в президенты - это "киндер-сюрприз", который покупаешь и не знаешь, что там внутри - бегемотик или бумажная фитюлька", - написал Луценко.

На вопрос, сможет ли он поднять людей на акции протеста, Луценко написал, что "подняться люди должны сами".

"И целью борьбы должна быть не победа" нашего "вождя над" их "паханом", а отстаивание людьми своего личного и национального достоинства, свободы, перспективы", - отметил экс-министр.

"Я готов занять свое место в объединении людей. Я готов, как и в 2000, в 2004, в 2007-м годах вновь объехать всю Украину и дать людям план действий. Он сложен и не одноактовый. Но победа - реально достижима. Все остальное зависит от тех, кто не хочет прозябать в выгребной яме Европы ", - отметил Луценко.

На вопрос, что его и Тимошенко возвращение не выгодно нынешним лидерам, Луценко отметил, что всегда демонстрировал готовность поступиться собственными амбициями.

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"Если бы Вы знали, как я ненавижу "политику", которая основывается на подобных подозрениях, интригах, кидалово ... Я, конечно, против принудительных полетов стерхов за вожаком. Но и шум пингвинов о том, как каждый из них вот-вот полетит - фигня ", - написал он.

"Я не хочу этим заниматься, как не хочу деления на первые и вторые роли. Всю свою жизнь в политике я демонстрировал готовность поступиться собственными амбициями (2004, 2007) и выигрывал вместе с союзниками. И никогда не жалел, что не стал выше других", - написал Луценко.

Экс-министр признался, что сожалеет, что не посадил некоторых украинских чиновников.

"Сожалею. Потому что, как правильно пишет Лина Костенко," ненаказанное зло регенерирует себя". Но это было не в моих силах. Возбуждение уголовного дела в отношении правительственных чиновников, депутатов - исключительная компетенция Генпрокуратуры. МВД предоставило тысячи необходимых для этого материалов. На выходе - ноль дел и депутатство генпрокуроров или членов их семей по списку ПР ", - отметил он.