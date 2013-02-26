Луценко говорит, что Тимошенко вынесла уроки из поражения

Только экс-премьер Юлия Тимошенко сейчас является реальной кандидатурой на пост президента Украины.

Такое мнение озвучил экс-министр МВД Юрий Луценко, который отбывает наказание в Менский колонии, в интервью блогеру Роману Шрайку, которое приводит Украинская правда.

"Президент - это план, доверие людей, команда, харизма и сила воли. Сейчас этот набор имеет только Тимошенко", - отметил он.

"Важно обратить внимание, что это уже не та Тимошенко, которую мы помним до тюрьмы. Я переписываюсь с Тимошенко и вижу, насколько она стала глубже. Ничто так не учит, как поражение. Мне кажется, Юля знает теперь главное - никаких гнилых компромиссов с олигархией, опора - средний класс и интеллектуалы ", - сообщил Луценко.

"Будет ли у Юлии Тимошенко юридическая возможность баллотироваться? Посмотрим", - уточнил экс-министр.

При этом он считает, что "Яценюк, Кличко, Тягнибок, Порошенко, которые тоже рассматриваются как кандидаты на высший пост", пока имеют "лишь часть необходимого набора лидера".

"Один решительный, второй компетентный, третий опытный, четвертый харизматичный. У каждого - своя политическая стратегия. Этот год покажет, кто из них докажет свою эффективность в качестве альтернативы мафии", - отметил Луценко.

Кроме того, Луценко рассказал, что "не планирует снова возглавлять МВД".

"Я и тогда, в 2005-м, 2007-м шел на должность не в стремлении карьеры (МВД и политкарьера - несовместимые вещи в любой постсоветской стране, даже в Грузии), а из чувства долга. Об этом лучше у Кена Кизи («Пролетая над гнездом кукушки"): "Я хотя бы попытался", - отметил он.

"Если в стране снова возникнет заказ на демонтаж ЗАО ГПУ-СБУ-МВД, то реформатору пойти на эту должность можно только имея президента-единомышленника со стабильным большинством в Верховной Раде ", - добавил он.

"Первым шагом такого министра должен быть законопроект о ликвидации МВД. В сегодняшнем виде и зацементированные баблом с 2010 года внутренние негласные правила работы это - угроза для граждан за их же деньги. Реформы там уже не сработают, только напалм ", - добавил заключенный.

При этом Луценко заверил, что в его время "ни одна должность, ни звание и ни одно уголовное дело не было оплачено министру МВД Юрию Луценко".

" Я - не наивное дитя, чувствовал, что деньги в МВД ходили. Но я лично и моя ближайшая команда этим не занималась. Во-первых, я не представляю, как можно требовать эффективных результатов по службе с того подчиненного, кто ежемесячно возит "дань". А, во-вторых, это было важно для меня как человека и политика. Поэтому я и был такой "наглючий" относительно оппонентов, зная, что на мне нет криминала", - уточнил он.

"Полгода крупнейшая за 2000-е годы бригада из 17-ти "важняков" Генпрокуратуры искала преступления Луценко. И то, что меня засадили за решетку за "незаконное празднование Дня милиции" и за якобы незаконное оформление водителя на ту же должность, которую занимали все водители всех министров внутренних дел, - лучшее доказательство моих слов ", - резюмировал он.