Вилкул: за последние годы количество недостроев сократилось на 10%

В совещании приняли участие Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Темник, председатель Совета Министров АР Крым Анатолий Могилев, председатель Севастопольской горгосадминистрации Владимир Яцуба, заместители глав облгосадминистраций, в компетенцию которых отнесена строительная отрасль.

Вопрос долгостроев не решался десятилетиями. Системная работа в этом направлении началась в 2010 году. «Была начата инвентаризация недостроев и целенаправленная работа по завершению их строительства. И уже есть положительный результат. За 2011-2012 годы было достроено и введено в эксплуатацию 1800 объектов незавершенного строительства, что на 10% уменьшило количество недостроев», – сказал Александр Вилкул.

По словам главы Минрегиона Геннадия Темника, проблема долгостроев остается одной из самых сложных в строительной отрасли. «Сейчас по каждому объекту необходимо принимать решения или по завершению его строительства, или перепрофилированию», – сказал он.

Александр Вилкул поставил задачу не допустить увеличения долгостроев, ввести в каждом регионе систему эффективного планирования, жестко контролировать использование средств по объектам, которые строятся.

При распределении государственных средств на объекты коммунальной и государственной собственности, приоритетными являются объекты с высокой степенью строительной готовности.