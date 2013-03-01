На пресс-конференции Януковича несколько журналистов надели маски с его портретом

12:15, 01 марта 2013
Политика
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Несколько участников движения “Стоп цензуре!” во время вступительного слова Президента Украины Виктора Януковича на пресс-конференции надели маски с его портретом.

Фото Насти Станко ﻿- Украинская правда

Как передает корреспондент УНИАН, участники этого движения находятся среди других представителей СМИ в левой части зала в Украинском доме, где проходит пресс-конференция.
Охрана не мешала представителям движения проводить свою акцию.

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