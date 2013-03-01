В ВАСУ подтвердили, что Рыбак требует отобрать мандат у Власенко

11:25, 01 марта 2013
Политика
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В ВАСУ подтверждают поступление иска о досрочном прекращении депутатских полномочий Власенко.

В ВАСУ отметили, что

В Высшем административном суде Украины подтверждают поступление иска председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака о досрочном прекращении депутатских полномочий Сергея Власенко.

Об этом УНИАН сообщили в ВАСУ, не уточнив в то же время, на чем основывается этот иск.

В суде отметили, что “это обычный иск”, а потому вряд ли он будет назначен к рассмотрению сегодня.

Кроме того, в суде заметили, что производство по этому иску будет осуществлять судья ВАСУ Михаил Зайцев.

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