В ВАСУ подтвердили, что Рыбак требует отобрать мандат у Власенко
11:25, 01 марта 2013Политика
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В ВАСУ подтверждают поступление иска о досрочном прекращении депутатских полномочий Власенко.
В ВАСУ отметили, что "это обычный иск"
В Высшем административном суде Украины подтверждают поступление иска председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака о досрочном прекращении депутатских полномочий Сергея Власенко.
Об этом УНИАН сообщили в ВАСУ, не уточнив в то же время, на чем основывается этот иск.
В суде отметили, что “это обычный иск”, а потому вряд ли он будет назначен к рассмотрению сегодня.
Кроме того, в суде заметили, что производство по этому иску будет осуществлять судья ВАСУ Михаил Зайцев.
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