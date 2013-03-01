В ВАСУ подтвердили, что Рыбак требует отобрать мандат у Власенко

В Высшем административном суде Украины подтверждают поступление иска председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака о досрочном прекращении депутатских полномочий Сергея Власенко.

Об этом УНИАН сообщили в ВАСУ, не уточнив в то же время, на чем основывается этот иск.

В суде отметили, что “это обычный иск”, а потому вряд ли он будет назначен к рассмотрению сегодня.

Кроме того, в суде заметили, что производство по этому иску будет осуществлять судья ВАСУ Михаил Зайцев.