УДАР поддержит законопроекты Кабмина, необходимые для евроинтеграции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола «Украина в интересном положении: Евросоюз или Россию осчастливит Киев через 9 месяцев?» сказала народный депутат Украины из фракции «УДАР» Ирина Геращенко.

Она отметила, что «УДАР» готов поддержать законопроекты Кабмина, в частности, относительно борьбы с коррупцией и либерализации визового режима, необходимые для выполнения требований ЕС для дальнейшего подписания Соглашения об ассоциации с Украиной.

«Наша фракция проанализировала данные законы. В первом чтении мы будем их поддерживать. Мы считаем, что данные законы не являются совершенными, мы хотим вносить изменения в них для того, чтобы название закона отвечало содержанию, и стандартам Европейского союза относительно законодательства» - сказала она.

Также, напомнила И.Геращенко, Украина должна принять избирательный кодекс, чтобы «никогда больше в Украине правила игры не изменялись перед каждыми очередными выборами и не писались под правящую партию».

И.Геращенко отметила также, что нужно провести честные перевыборы в пяти «проблемных» округах.

Кроме того, она отметила важность подписания Соглашения об ассоциации с ЕС именно в этом году. Так же важно это подписание и для самого ЕС, отметила она. «Чтобы были продемонстрированы так же определенные позитивы так называемой политики Восточного партнерства, потому что не только Украина идет по этому пути, но и Молдова и Грузия» - сказала И.Геращенко.

По ее мнению, одной из причин, почему саммит Украина-ЕС все же прошел, было то, что в следующем году в Европейском парламенте и руководстве ЕС состоятся изменения в связи с выборами. «Сегодня тем людям, которые были причастны к работе над Соглашением, важно показать результат», - сказала И.Геращенко.