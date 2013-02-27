Почти 50% украинцев хотят избирать ВР по открытым партийным спискам (опрос)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата Николая Томенко (фракция “Батькивщина”), об этом свидетельствуют данные исследования «Украинского демократического круга».

49,3% респондентов, по этим данным, считают, что выборы в Верховную Раду Украины нужно проводить по партийным спискам (из них 2,3% - по закрытым партийным спискам, 47% - по открытым партийным спискам). По мнению трети опрошенных (32,4%), парламентские выборы нужно проводить по ныне действующей смешанной системе, когда половина депутатов избирается по партийным спискам и половина депутатов в одномандатных избирательных округах.

По словам Н.Томенко, «сегодня все больше людей считают, что мажоритарная система для Украины ненужная, смешанная система - неэффективная так же, как и закрытые партийные списки, зато все больше людей поддерживают идею открытых партийных списков».

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«Несмотря на то, что мы частично вышли из парламентского кризиса, тема возможных парламентских выборов все равно будет оставаться актуальной. Именно поэтому уже нужно активно работать над подготовкой избирательных правил к следующим парламентским выборам. Для меня вполне очевидно, что эти выборы должны проводиться по схеме открытых партийных списков», - сказал Н.Томенко.

«Украинский демократический круг» проводил опрос в течение 8–14 февраля. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы Украины. Методом стандартизированного интервью «лицом к лицу» по месту жительства опрошено 1200 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с вероятностью 0,95 не превышает 2,9%.