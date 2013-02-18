СМИ: ПР готовится проводить внеочередные выборы по 100%-ной мажоритарке

Владимир Рыбак в интервью парламентскому телеканалу "Рада" заявил, что в понедельник лидеры фракций снова должны собраться на переговоры: "Я буду просить депутатов остановиться и начать принимать законы, которые нужны государству". Но запланированное на сегодня заседание отменили, не уточнив причин. Об этом сообщила пресс-служба ВР, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, руководство ПР потеряло надежду на положительный исход переговоров и начало подготовку к внеочередным парламентским выборам.

"Этот вопрос согласован. Если оппозиция продолжит блокировать трибуну, президент распустит Верховную раду. Внеочередные выборы будут целиком проходить по мажоритарной системе",— сообщил собеседник "Ъ" из ПР.

Источники в ПР утверждают, что законопроект о введении в Украине мажоритарной избирательной системы уже готов, а обсуждение его содержания состоялось в минувшую среду в штабе партии на улице Липской.

"Все документы на Липской, подготовку законопроекта курирует Александр Ефремов... Если парламент разблокируют, мы будем принимать нужные нам законы, не разблокируют — у президента появятся основания для объявления досрочных выборов, на которых мы, с учетом стопроцентной мажоритарки, точно получим большинство голосов", - выразил уверенность представитель ПР.

В партии власти подчеркнули, что если ВР начнет работу спустя 30 дней, по истечении которых у главы государства появится право распустить парламент, президент сможет им воспользоваться в любой момент. И, как утверждают источники, скорее всего он им воспользуется. Якобы Виктору Януковичу предоставили данные, согласно которым победа "регионалов" неизбежна, и проведение выборов по мажоритарной системе позволит представителям ПР получить большинство в Раде.

Представители оппозиции назвали подобные заявления блефом и заявили, что они выиграют выборы, если они состоятся.

Так как трибуна парламента была заблокирована 5 февраля, крайний срок, когда Верховная рада должна начать работу, истекает 6 марта.