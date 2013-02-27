Политолог: наивно ожидать освобождения Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение журналистам на пресс-конференции выразил научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко, комментируя итоги саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

Эксперт отметил, что требования ЕС к Украине прописаны таким образом, чтобы обеспечить определенную гибкость, не загоняющую стороны в тупик.

Он сказал, что если бы в совместном заявлении среди требований было сформулировано “выпустить из тюрьмы Ю.Тимошенко и Ю.Луценко”, то это было бы абсолютно недейственно и только вызвало бы агрессию со стороны тех, от кого этого требуют.

А.Сушко сказал, что приемлемым не может быть и снятие камер наблюдения в больнице, где находится экс-премьер Юлия Тимошенко, или другие шаги, не меняющие сути такого явления, как выборочное судопроизводство. С другой стороны, по словам А.Сушко, в ЕС понимают, что наивно ожидать и освобождения Ю.Тимошенко.

Потому, по его словам, идет речь, в большей степени, о готовности Украины продемонстрировать другое качество судебного процесса.

По его мнению, другим качеством могло бы стать соблюдение права состязательности сторон в суде, избежание заангажированности суда, который солидаризировался с прокуратурой, отклоняет все ходатайства защиты и пр., то есть, по его словам, ЕС хотел бы, чтобы украинская сторона продемонстрировала, что у нас существует судопроизводство как таковое.

А.Сушко также добавил, что в самом Европейском Союзе нет единой точки зрения, какой процесс будет достаточным в качестве демонстрации ощутимого прогресса Украины в тех сферах, которые требует ЕС.

По его словам, “очевидно, что если никакого процесса со стороны Украины не будет, то ничего не будет со стороны ЕС”.

Эксперт добавил, что есть определенный коридор, со стороны Украины нужны изменения, которые продемонстрируют хотя бы изменения тенденций, и это уже для Европы будет весомым сигналом.

Руководитель центра “Открытая политика” Игорь Жданов отметил, что критерии прогресса Украины Президент Виктор Янукович постоянно обсуждает, и как во время последней встречи президентов Польши и Словакии, так и с руководителями ЕС.

“Он (В.Янукович — УНИАН) знает, что нужно сделать тот минимум, который возможен”, - сказал И.Жданов.

По его мнению, речь идет о лечении Ю.Тимошенко за рубежом, освобождении Ю.Луценко из заключения по состоянию здоровья, и о некоторых других возможных шагах.

“Виктор Федорович знает, где будет значительный прогресс, или просто будет реагирование на ситуацию, когда сняли камеры после стольких месяцев издевательства”, - добавил И.Жданов.