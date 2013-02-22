Янукович присвоил Нацуниверситету обороны имя советского генерала
11:11, 22 февраля 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович присвоил Национальному университету обороны Украины имя дважды Героя Советского Союза, генерала армии Ивана Черняховского.
Имя Ивана Черняховского носить университет обороны /
Фото: Umanfootball.com.ua
Фото: Umanfootball.com.ua
Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
Таким образом, отныне это учебное заведение будет именоваться - Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского.
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