Янукович присвоил Нацуниверситету обороны имя советского генерала

11:11, 22 февраля 2013
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович присвоил Национальному университету обороны Украины имя дважды Героя Советского Союза, генерала армии Ивана Черняховского.

Имя Ивана Черняховского носить университет обороны / Фото: Umanfootball.com.ua

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Таким образом, отныне это учебное заведение будет именоваться - Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского.

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