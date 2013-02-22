Янукович присвоил Нацуниверситету обороны имя советского генерала

Президент Украины Виктор Янукович присвоил Национальному университету обороны Украины имя дважды Героя Советского Союза, генерала армии Ивана Черняховского.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства. Таким образом, отныне это учебное заведение будет именоваться - Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского.

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