Янукович предлагает Раде наконец одобрить упрощении виз

Об этом говорится на сайте парламента, пишет Тиждень.ua.

Согласно информации, законопроект зарегистрирован 19 февраля. Документ передан на рассмотрение руководства.

Текст законопроекта на сайте ведомства не обнародован.

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Напомним, 22 января комитет по иностранным делам Европейского парламента предоставил единогласную поддержку вступлению в силу Соглашения о внесении изменений в Соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз.

Как известно, соглашение о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Союзом об упрощенном порядке оформления виз было подписано в Брюсселе 23 июля 2012 года.

Документом предусмотрено прежде всего расширение категорий граждан, которые будут иметь право на визовые упрощения. По усиленному соглашению государства-члены ЕС обязуются обеспечивать возможность подачи визовых ходатайств в посольства и консульств государств-членов ЕС в Украине без посредников. Предусмотрено также сокращение времени ожидания для подачи визового ходатайства и ограничения стоимости услуг компаний-посредников.