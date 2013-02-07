Фюле ожидает быстрой ратификации соглашения об упрощении оформления виз

Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле заявляет, что ожидает быстрой ратификации Верховной Радой Украины и Европейским парламентом изменений, которые были внесены в июле 2012 года в действующее соглашение об упрощении оформления виз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ш.Фюле сказал во время выступления перед студентами и преподавателями Киево-Могилянской академии.

Еврокомиссар напомнил, что прошел почти год с того времени, когда был опубликован второй отчет ЕС относительно имплементации Плана действий по визовой либерализации. По словам Ш.Фюле, Украина достигла прогресса в этом направлении, однако его недостаточно для того, чтобы выполнить все критерии первой фазы визовой либерализации.

Он отметил, что наиболее чувствительные критерии касаются необходимости в принятии или в повторном принятии законов, касающихся борьбы с коррупцией и дискриминацией, а также защиты прав меньшинств.

“Почему мы говорим о повторном принятии? Потому что данные законы лишь делают вид, что выполняют требования, выдвинутые Европейский Союзом”, - сказал Ш.Фюле.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС 23 июля 2012 года подписали соглашение о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Союзом об упрощении оформления виз.

Эти изменения продлевают список категорий украинских граждан-просителей виз, на которых распространяется действие Соглашения. К ним теперь относятся, в частности, представители организаций гражданского общества или молодые люди, которые принимают участие в мероприятиях, организованных неприбыльными организациями. Кроме того, изменения коснулись действующих упрощений, касающихся ряда категорий просителей виз, например, журналистов.

Изменения к соглашению об упрощении визового режима должны ратифицировать Европейский парламент и Верховная Рада Украины, лишь тогда они вступят в силу.

Президент Виктор Янукович уже внес в ВР законопроект о ратификации изменений к соглашению между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз.