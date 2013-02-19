Яценюк уверяет, что ВР может заработать только при одном условии

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявляет, что заседание Верховной Рады Украины может начаться только при условии, если депутаты согласятся голосовать лично поднятием рук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк сказал сегодня на брифинге.

Он сообщил, что только что завершилось заседание руководителей фракций, на котором речь шла о возможности разблокирования работы парламента.

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“Если заседание Верховной Рады и начнется, то начнется с личного голосования”, - сказал А.Яценюк, добавив, что голосование должно происходить путем поднятия рук.

При этом он заметил, что оппозиция не доверяет “регионалам”.

В свою очередь, лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок отметил, что во время переговоров между оппозицией и большинством “частично начал лед таять”.

“Партия власти поняла и осознала для себя абсолютную серьезность намерений оппозиции”, - сказал он и добавил, что лидеры фракций обсуждали также вопрос о внесении изменений в Регламент ВР.

Председатель фракции “УДАР” Виталий Кличко также отметил, что оппозицию “начинают слышать”, и добавил, что сегодня в 18.00 переговоры лидеров фракций продолжатся.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 4 февраля, со дня открытия второй сессии Верховной Рады седьмого созыва, заблокировали трибуну и президиум парламента, требуя обеспечить персональное голосование.

Сегодня народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник, ссылаясь на слова лидера фракции ПР Александра Ефремова, заявил, что большинство достигло договоренности с оппозицией, и завтра Верховная Рада заработает.