В ПР говорят, что Рада завтра заработает - оппозиция отказалась от сенсорной кнопки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Олейник сказал в интервью журналистам.

Ссылаясь на слова лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова, он сказал: “Мы услышали от Ефремова, что завтра мы работаем. Это хорошая новость”.

В.Олейник сообщил, что оппозиция “отказалась от сенсорной кнопки как темы, которая не прошла апробации, как темы, которая не дает ответа на поставленное задание”.

По словам В.Олейника, предложено, что “депутаты регистрируются, председатель Верховной Рады зачитывает, кто отсутствует, блокируются карточки путем изъятия, и голосуем”.

“Если кто-то пришел (речь идет о том, что народный депутат Украины зарегистрировался немного позже - УНИАН), он регистрируется, а председатель Верховной Рады сообщает, что соответствующий депутат приступил к работе. И таким образом мы обеспечим персональное голосование”, - отметил В.Олейник.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 4 февраля, со дня открытия второй сессии Верховной Рады седьмого созыва, заблокировали трибуну и президиум парламента, требуя обеспечить персональное голосование.