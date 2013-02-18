Экс-министр юстиции объясняет, что для ВР уже начался «обратный отсчет»

Начиная с 5 февраля, когда работа Верховной Рады Украины была заблокирована оппозицией, начался отсчет 30-дневного срока, по истечении которого Президент Украины будет иметь право распустить парламент.

Об этом заявил экс-министр юстиции, президент Института правовой политики Николай Онищук, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По словам Н.Онищука, «Конституция непосредственно устанавливает обязанность парламента начать свою работу в первый вторник февраля. Это значит, что Верховная Рада не смогла выполнить данный конституционный императив, несмотря на причины. Таким образом, начиная с 5 февраля, начался отсчет 30-дневного срока, по истечении которого Президент будет иметь право распустить парламент».

В то же время, по словам Н.Онищука, пока еще таких настроений, и в самом парламенте, и у главы государства нет. «Похоже, что провластная партия заинтересована в них меньше всего, хотя и заявляет об обратном. Ведь финансовый ресурс правительства по поддержке кандидатов-мажоритарщиков был исчерпан еще накануне выборов 2012 года», - добавил законодатель.

«Проводить сегодня выборы по действующему закону – это абсурд, потому что они ничего, в сущности, не изменят, лишь заберут средства, время и ослабят управляемость страной. А политический кризис в таких условиях лишь усилится. К тому же, чтобы изменить избирательный закон, нужен работающий парламент», - подчеркнул Н.Онищук.

Комментируя заявления представителей Партии регионов о введении 100% мажоритарной системы выборов в ВР, экс-министр назвал такую систему крайне негативной для Украины.

По мнению Н.Онищука, введение в Украине 100% мажоритарной избирательной системы не только усугубит имеющийся политический кризис в Украине, но и может повлечь его выход из стен Верховной Рады. «Введение 100% мажоритарной избирательной системы крайне негативно повлияет на реальное состояние, перспективы законотворчества и политический процесс в Украине. Мы убедились в недостатках такой системы на прошлых выборах осенью прошлого года – тотальный подкуп избирателей, применение административного ресурса и пр. Если мы распространим это на всю страну, то переместимся в политически разбалансированную и политически неструктурированную реальность», - считает Н.Онищук.

По мнению бывшего министра юстиции, это приведет к снижению уровня легитимности избранных народных депутатов.