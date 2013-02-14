Тюремщики стоически утверждают, что Тимошенко не захотела ехать в суд

Государственная пенитенциарная служба Украины в очередной раз опровергает заявления защитников осужденной экс-премьер-министра Юлии Тимошенко о том, что она якобы согласилась на этапирование 13 февраля в Киев для участия в судебном заседании, на котором допрашивали свидетеля по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня.

Об этом УНИАН сообщили УНИАН пресс-службе Государственной пенитенциарной службы.

ГПтСУ отмечает, что 12 февраля сотрудницы колонии неоднократно общались с Ю.Тимошенко, предлагали ей написать заявление по поводу своей позиции относительно участия в судебном заседании. «Однако осужденная категорически отказалась от этого. Кроме того, ей предлагали ознакомиться с актом, в котором был зафиксирован ее отказ, - осужденная не высказала никаких замечаний», - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что адвокаты Ю.Тимошенко, как и сама осужденная, «сейчас пытаются оговорить сотрудников Государственной пенитенциарной службы и безосновательно обвинить в тех действиях, которых они не совершали».

ГПтСУ в очередной раз призвала их «не лгать о действиях сотрудников колонии».

В пенитенциарной службе подчеркнули, что при наличии согласия осужденной завтра, 15 февраля, присутствовать на судебном заседании, согласно требованиям законодательства, ведомство готово этапировать ее в Киев для участия в заседании суда. Однако этапирование состоится только при письменном или заактированном согласии осужденной во избежание в дальнейшем обвинений о том, что это было сделано против ее воли, сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко преднамеренного убийства из корыстных побуждений.

7 февраля была озвучена позиция Ю.Тимошенко относительно ее желания лично присутствовать во время следственных действий по допросу свидетеля в рамках досудебного следствия по делу Е.Щербаня.

Тогда суд обязал соответствующие правоохранительные органы обеспечить доставку Ю.Тимошенко в киевский суд на заседание 13 февраля.

Вместе с тем Государственная пенитенциарная служба Украины заявила, что Ю.Тимошенко отказалась ехать на заседание киевского суда 13 февраля.

13-14 февраля следственный судья Печерского райсуда Киева Оксана Царевич проводила допрос свидетеля Игоря Марьинкова.

Сегодня, 14 февраля, защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко заявил, что экс-премьер в очередной раз требует доставить ее в суд на допрос свидетеля по делу об убийстве Е.Щербаня, в котором она проходит в качестве обвиняемой.