Сенатор США: Конгресс рассмотрит санкции против украинских чиновников

В Конгрессе США растет обеспокоенность постепенной «белорусизации» Украины. Об этом сообщает Голос Америки.

Бывший кандидат в президенты США, сенатор Джон Маккейн говорит, что в Конгрессе все чаще раздаются разговоры о возможных санкциях против украинских чиновников:

«Комитет по международным отношениям будет рассматривать этот вопрос. Трудно предсказать, каким будет результат, но мы действительно очень обеспокоены ситуацией с нарушением базовых прав человека и состоянием демократии в Украине. Заключение политических лидеров оказало серьезное влияние на общественное мнение здесь в Конгрессе. Мы не верим, что Тимошенко была осуждена в результате справедливого судебного процесса. И это вывод международных обозревателей не только здесь в Соединенных Штатах».

По словам сенатора, Конгресс Соединенных Штатов и правительство очень обеспокоены не только обращением с Тимошенко, а медленной эррозией прав человека и увеличением вмешательства России в дела Украины.