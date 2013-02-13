Эксперт говорит, что через неделю оппозиция разблокирует ВР

Поводом для разблокирования трибуны оппозицией будет достижение компромисса с Партией регионов относительно персонального голосования народных депутатов, который будет заключаться в введенные специальных дней для голосования.

О таком в эфире «5 канала» заявил политтехнолог, директор компании «Berta communications» Тарас Березовец.

По словам эксперта дней для голосования может быть четыре в месяц, а может быть и восемь.

«У Президента есть право, но не обязанность распускать Верховную Раду. Мой личный прогноз заключается в том, что ровно через неделю, девятнадцатого числа Верховная Рада возобновит свою работу. Логика заключается в том, что ни власть, ни оппозиция в перевыборах не заинтересованы. Поэтому, будет найден компромисс. Я думаю, что компромисс будет заключаться в следующем: будет изменена норма регламента, согласно которой будет определено количество дней, когда проводится голосование в Верховной Раде. Этих дней может быть четыре, а может будет восемь, но это конкретные даты под которые будут съезжаться с Монако, с Сейшел народные депутаты чтобы проголосовать лично», - заявил Березовец.