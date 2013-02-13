Регионал: Блокирование президиума ВР не является помехой для проведения заседания
07:22, 13 февраля 2013Политика
2910
Парламент может проводить заседания, несмотря на блокирование трибуны оппозицией.
Мирошниченко: Председатель может находиться в любом месте зала и вести это заседание
Блокирование оппозицией президиума парламента не является препятствием для проведения заседания Верховной Рады. О таком в эфире «5 канала» заявил представитель Президента в Верховной Раде, народный депутат от Партии регионов Юрий Мирошниченко.
«Если говорить о работе Верховной Рады: является ли блокирование трибуны препятствием ведения заседания, то я скажу нет, не является. Председательствующий может находиться в любом месте зала и вести это заседание», - заявил Мирошниченко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter