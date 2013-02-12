Газпром решил ввести формулу «транспортируй или плати»

Как сообщили УНИАН в управлении информации компании, «Газпром» активно взаимодействует с независимыми производителями газа. С рядом из них действуют контракты на закупку газа, его подземное хранение. Основной услугой, которую «Газпром» предоставляет независимым производителям, является транспортировка их газа по газотранспортной системе.

Компания отмечает, что удовлетворяет все заявки на доступ независимых производителей к ГТС, за исключением случаев, когда это невозможно по техническим причинам.

Основная из них - это ограниченные возможности газотранспортной системы. На развитие ГТС «Газпром» направляет значительные усилия: капитальные вложения в объекты транспортировки - приоритет инвестиционной программы компании. При этом в последние годы наблюдается последовательный рост объемов транспортировки газа независимых производителей. Так, если в 2010 году он составлял 12,8% от общего объема транспортировки, в 2011 году — 14,8%, то в 2012 году — 16,4%.

Сообщается, что в настоящее время нередки случаи, когда потребители заключают с независимыми производителями газа договоры на поставку газа в объемах выше своих потребностей и впоследствии отбирают меньше газа. В результате «лишний» газ оседает в газотранспортной системе. Это затрудняет возможности выполнения заявок независимых производителей на транспортировку газа другим покупателям. В конечном итоге, такая ситуация сдерживает развитие российского рынка газа, предполагающего гибкость оказания услуг по транспортировке.

По мнению «Газпрома», одной из эффективных мер, повышающих взаимную ответственность поставщика и покупателя, а также обеспечивающих выполнение обязательств перед «Газпромом» по договорам транспортировки газа, может стать создание системы коммерческой балансировки газа в ГТС.

«В основе такой системы — принцип «транспортируй или плати» для договоров на транспортировку газа, и «бери или плати» для договоров на поставку. Они действуют в случае, если превышаются допустимые отклонения продавцов и потребителей от объемов заявок на транспортировку и покупку газа», - отмечается в сообщении.

Внедрение такой системы будет стимулировать независимых производителей газа и их контрагентов соблюдать режим поставки и отбора газа. «Газпрому», в свою очередь, это позволит максимально точно прогнозировать физические потоки газа по ГТС и, соответственно, с меньшими затратами обеспечивать высокую эффективность ее работы, уверены в компании.

Справка УНИАН. В 2009 году «Газпром» и госхолдинг "Нафтогаз Украины" подписали 10-летнее соглашение на поставку газа.

Контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору.

Действующий контракт предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема: за недобор Украиной топлива предполагаются штрафы в размере 300% от стоимости в зимний период и 150% - летом.

Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 миллиарда кубометров, Украина должна оплатить не менее 41,6 миллиарда кубометров газа.

В январе 2013 года «Газпром» выставил «Нафтогазу» счет на 7 млрд долларов за газ, который Украина не покупала в 2012 году.