Акции Газпрома упали до рекордного минимума за последние 3,5 года

Рынок акций РФ большую часть торгов в понедельник незначительно колебался в пределах 0,5% относительно уровней закрытия прошлой недели. Позитивная динамика европейских фондовых индексов днем помогла российскому рынку выйти в незначительный плюс после утреннего снижения, пишет РИА "Новости".

Позитивными оказались данные о промышленном производстве во Франции в декабре 2012 года, динамика которого сложилась на уровне лучше прогнозов (-0,1% против прогноза -0,3%).

Основным "якорем" для рынка выступили акции "Газпрома", цена которых опустилась до минимума с июля 2009 года. Таким образом, День инвестора, проведенный газовой монополией в прошлую пятницу, не смог удержать акционеров от продаж акций "Газпрома".

Как говорят эксперты, негативом для компании является сразу ряд факторов: высокая конкуренция в Европе, из-за чего страдает экспорт. Конкуренция в России за поставки СПГ на Запад также портят картину. Нерастущие дивиденды газового концерна не добавляют уверенности покупателям.