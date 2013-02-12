Эксперт говорит, что в мире Украину редко вспоминают добрым словом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель директора по развитию информационно-консалтингового агентства Defense Express Валерий Рябых заявил во время круглого стола на тему: «Современные вызовы и угрозы военного характера для Украины. Особенности реформирования Вооруженных сил региона и уроки для Украины».

По словам В.Рябых, Украина все чаще претерпевает информационные атаки.

«В настоящее время в мировом информационном пространстве из общего количества материалов об Украине только около 20-25% имеют позитивный характер», - сообщил В.Рябых.

15-20% информации имеет нейтральный характер и около 60% - негативный, сообщил эксперт.

Таким образом, к наибольшим угрозам для Украины В.Рябых относит активное информационное вмешательство соседних государств, создание условий для влияния на решения украинских властей и идеологическую обработку населения.

Эксперт также отметил, что наиболее уязвимой в информационном плане сферой в настоящее время является военно-техническое сотрудничество Украины с иностранными государствами.