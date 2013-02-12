Миссия МВФ пока не решила, давать ли Украине кредит

Миссия Международного валютного фонда, которая работала в Украине с 29 января по 12 февраля, завершила переговоры с представителями органов власти в Украине и продолжит изучать вопрос о возможности предоставления Украине кредита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова Виталий Лукьяненко.

Он сообщил, сегодня Н.Азаров провел встречу с представителями миссии, которые отметили прогресс в переговорном процессе.

“Представители миссии отметили заметный прогресс в обсуждении вопросов. Сейчас миссия в Вашингтоне продолжит работу на техническом уровне и будет готовить следующий раунд переговоров”, - сказал В.Лукьяненко.

Напомним, миссия Международного валютного фонда работала в Украине с 29 января по 12 февраля. По мнению экспертов, основная задача миссии – сбор технической информации об экономическом состоянии Украины с целью продолжения дальнейшего сотрудничества и поиска условий подписания новой программы кредитования Украины со стороны МВФ.

В начале февраля первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов сообщил, что Украине, возможно, удастся достичь договоренности с Международным валютным фондом о получении нового кредита уже до марта.

По словам С.Арбузова, Украина по новой программе ожидает получить по кредиту стэнд-бай 10 млрд SDR (около 15,4 млрд долл.).

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.