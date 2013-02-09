Активисты назвали вероятную причину ночного пожара в Гостином дворе

Об этом говорится в переданной УНИАН заявлении сопредседателей общественной организации «Контрактовая площадь - Гостиный двор» Игоря Луценко и Владислава Осьмака.

В документе напоминается, что в ночь с 8 на 9 февраля, около двух часов ночи активисты Гостиного двора обнаружили пожар на мансардном этаже (на крыше) здания. Пожарников вызывал участник акции в защиту Гостиного двора Евгений Парфенов.

Вследствие пожара очень повреждена крыша здания, водой при тушении залиты значительные площади здания, в частности, помещение «УкрНИИпроектреставрации».

В связи с пожаром общественная организация «Контрактовая площадь — Гостиный двор» заявляет, что демонтаж крыши является частью плана реконструкции, которую сейчас пытается провести компания с кипрским капиталом «Укрреставрация». Эта частная корпорация намеревается перестроить мансардный этаж Гостиного двора, накрыв его двор стеклянной крышей и пристроив торговые помещения на последнем этаже.

По данным активистов, пожар возник как раз в тот момент, когда «Укрреставрация» попробовала начать капитальное строительство (реконструкцию) Гостиного двора. «Сейчас любые капитальные работы успешно блокируются активистами. В частности, на этой неделе был заблокирован ввоз тяжелого строительного оборудования», - отмечается в заявлении ОО.

По убеждению защитников Гостиного двора, уничтожение крыши означает необходимость отселения научно-исследовательского института «УкрНИИпроектреставрация», и, возможно, архитектурной библиотеки из Гостиного двора. Эти два государственных учреждения, находящихся во дворе, являются самым серьезным препятствием для полномасштабной реконструкции и капитальных строительных работ.

Общественные активисты заявляют, что «Укрреставрация» проводила работы по подготовке к капитальному строительству Гостиного двора с серьезными нарушениями требований безопасности.

Кроме того, по данным авторов заявления, «в течение почти 15 лет аренды Гостиного двора «Укрреставрация» осуществила ряд незаконных реконструкций здания, в частности, достройку помещений на мансардном этаже и оснащение их электрической сетью. В свое время Фонд госимущества пытался расторгнуть договор аренды на этом основании».

Члены общественной организации «Контрактовая площадь - Гостиный двор» обращаются с заявлением к правоохранительным органам, в котором, в частности, просят отреагировать на незаконные перестройки, сделанные «Укрреставрацией», и установить, не стали ли они непосредственной причиной нынешнего пожара.

Защитники планируют продолжить мирную акцию в защиту Гостиного двора.

«Общественно-культурный центр продолжит свою работу в Гостином дворе, несмотря на непростые обстоятельства», - подчеркнули в ОО.

В понедельник,11 февраля, в 10.00 состоится пресс-конференция защитников Гостиного двора по адресу Станиславского 3, офис 50 (РИА «Новости»).

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Киеве ночью горел Гостиный двор.

По данным пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар площадью 200 кв. м в здании возник в 2.14 на чердаке. Вследствие пожара огнем повреждены конструктивные элементы кровли. Жертв и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 19 отделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве. В 6.30 пожар локализовано, в 7.30 - ликвидирован.

Справка УНИАН. Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году вместо старого двора (60-ые годы XVIII ст., архитектор Иван Григорович-Барский).

19 июля 2012 года Окружной административный суд Киева отказался прекратить действие постановления Кабинета министров № 1380 от 15 августа 2011 года о выведении Гостиного двора из Государственного реестра памятников архитектуры и приостановить строительные работы на его территории.

Также есть решение Киевсовета от 20 сентября 2012 года, согласно которому депутаты передали ПАО «Совместное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» в аренду на 5 лет земельный участок площадью 1,02 га на Контрактовой площади, 4, на которой расположен Гостиный двор, для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

В ответ на планы властей сделать в Гостином дворе торговый центр и частично его перестроить киевские активисты проводили акцию протеста.

3 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по содействию ипотечному кредитованию», переходными положениями которого предусмотрено, в частности, внести изменения в Перечень памятников культурного наследия, которые не подлежат приватизации, исключив из него Гостиный двор.

20 декабря директор «Укрреставрации» Дмитрий Ярыч заявил, что предприятие имеет разрешительные документы на реконструкцию Гостиного двора.

14 января с.г. председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов заявил, что Гостиный двор и еще 30 домов исторического Подола приобрели правовой статус комплекса памятника градостроительства местного значения. Он сослался на соответствующий приказ Министерства культуры, принятый 21 декабря 2012 года в ответ на ходатайство КГГА. По его словам, теперь объект будет не реконструирован, а отреставрирован