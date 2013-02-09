"Гостиный двор" горел больше четырех часов

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Огонь возник в 2.14 в чердачном помещении, площадь пожара превысила 200 кв.м., огонь повредил конструктивные элементы кровли.

В 6.30 спасатели в составе 19 расчетов локализовали пожар.

Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания и величина ущерба устанавливаются.

Справка УНИАН. Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году вместо старого двора (60-е годы XVIII ст., архитектор Иван Григорович-Барский).

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19 июля 2012 года Окружной административный суд Киева отказался прекратить действие постановления Кабинета министров № 1380 от 15 августа 2011 года о выведении Гостиного двора из Государственного реестра памятников архитектуры и остановить строительные работы на его территории.

Также есть решение Киевсовета от 20 сентября 2012 года, согласно которому депутаты передали ПАО «Совместное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» в аренду на 5 лет земельный участок площадью 1,02 га на Контрактовой площади, 4, на которой расположен Гостиный двор, для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

В ответ на планы властей сделать в Гостином дворе торговый центр и частично его перестроить киевские активисты начали акцию протеста. На территории Гостиного двора с лета находятся киевляне, которые защищают историческое здание от начала реконструкции и осуществления перестройки.

20 декабря директор «Укрреставрации» Дмитрий Ярич заявил, что предприятие имеет разрешительные документы на реконструкцию Гостиного двора.