В Виннице коммунисты устроили пикет против сотрудничества с МВФ

В Виннице сторонники КПУ пикетировали облгосадминистрацию с требованием прекращения сотрудничества с МВФ.

В Виннице сторонники Коммунистической партии пикетировали админздание Винницкой облгосадминистрации, требуя прекратить сотрудничество государства с Международным валютным фондом. Как передает корреспондент УНИАН, митинг начался около 17 часов. Сторонники Коммунистической партии кроме красных флагов держали плакаты с надписями: «Геть МВФ з України!», «Кредиты МВФ – проедание будущего!», «Нет МВФ – нет антинародным реформам!». Также на площади перед зданием ОГА коммунисты развернули палатку и раздавали партийную газету.

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