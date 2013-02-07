В Виннице коммунисты устроили пикет против сотрудничества с МВФ
21:28, 07 февраля 2013Политика
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В Виннице сторонники КПУ пикетировали облгосадминистрацию с требованием прекращения сотрудничества с МВФ.
В Виннице коммунисты выступили против МВФ / Фото: vinnitsa.info
В Виннице сторонники Коммунистической партии пикетировали админздание Винницкой облгосадминистрации, требуя прекратить сотрудничество государства с Международным валютным фондом.
Как передает корреспондент УНИАН, митинг начался около 17 часов.
Сторонники Коммунистической партии кроме красных флагов держали плакаты с надписями: «Геть МВФ з України!», «Кредиты МВФ – проедание будущего!», «Нет МВФ – нет антинародным реформам!».
Также на площади перед зданием ОГА коммунисты развернули палатку и раздавали партийную газету.
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