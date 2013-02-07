Депутаты от «УДАРа» уже третьи сутки остаются сторожить Раду

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты других фракций уже покинули сессионный зал, так же покинули парламент и журналисты.

Предполагается, что завтра в 09.30 опять состоятся консультации у председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака по поводу разблокирования работы ВР.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от оппозиции с 5 февраля блокируют работу Верховной Рады, требуя внедрения системы для персонального голосования.