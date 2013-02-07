Фарион подаст в суд на депутата от КПУ за отказ говорить по-украински

11:05, 07 февраля 2013
Политика
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Ирина Фарион намерена подать иск в суд против депутата от фракции КПУ Александра Зубчевского

В Свободе просят обеспечить им перевод на украинский язык

Депутат Верховной Рады Ирина Фарион ("Всеукраинское обединение "Свобода") намерена подать иск в суд против депутата от фракции Коммунистической партии Александра Зубчевского за его отказ говорить на украинском языке во время заседания комитета по вопросам науки и образования в парламенте, пишет газета Сегодня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Свободы".

"На заседании комитета коммунист Зубчевский позволил себе говорить на иностранном - русском языке... Я буду подавать в суд на этого депутата, который грубо нарушает 10 статью Конституции Украины (о государственном украинском языке)", - цитирует пресс-служба Фарион.

По ее словам, Зубчевский проигнорировал ее требования и принципиально отказался говорить на украинском языке во время заседания комитета, что вынудило Фарион обратиться в аппарат Рады с требованием обеспечить ей перевод на государственный язык.

Депутат от "Свободы" также призывает всех депутатов от оппозиционных фракций в случае необходимости обращаться в аппарат Рады с требованием обеспечивать им перевод, а также инициировать судебные иски в отношении лиц, которые грубо нарушают Конституцию.

Напомним, депутат Верховной Рады от фракции "Свобода" Юрий Сиротюк заявляет, что большинство членов Кабинета министров выступают на заседаниях на русском языке, нарушая Конституцию Украины.

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