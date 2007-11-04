Суд запретил проводить в Симферополе «Русский марш»

Суд запретил проведение 4 ноября в Симферополе так называемого «Русского марша».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе крымской прокуратуры.

«Суд поставил точку в дискуссии городской власти и общественных организаций о проведении массовых мероприятий 4 ноября 2007 года. Они запрещены. Именно такие решения 1-3 ноября 2007 приняли местные суды Симферополя, удовлетворив иски исполнительного комитета Симферопольского городского совета», - сообщает прокуратура Крыма.

Как говорится в сообщении, суд, детально рассмотрев доводы городской власти и представителей сторон, запретил общественным организациям «Русский фронт Сергея Шувайникова», «Русская община Симферополя», «Русский национальный съезд», «Конгресс русских общин Крыма», партии «Русский блок», организации «В будущее – с Россией», УНП, УРП «Собор», инициативной группе жителей города и т.д. проведение массовых акций и маршей в Симферополе в воскресенье - 4 ноября.

В решении суда, в частности, подчеркивается: «Одновременное проведение таких мероприятий разными организаторами, без согласования мест и времени их проведения органом местного самоуправления, может создать реальную опасность беспорядков и преступлений, угрозу здоровью населения, а также правам и свободам других людей - жителей города Симферополя».

Постановление суда о запрещении проведения массовых акций подлежит немедленному исполнению.