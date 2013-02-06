Тюремщики уверяют, что у Луценко все хорошо и в больницу он не просится

У экс-министра Юрия Луценко не было обнаружено кровотечения. Об этом во время встречи с представителями оппозиции сообщил заместитель начальника медицинского департамента Государственной пенитенциарной службы Украины Зураб Малазония, - информирует пресс-служба ГПтС.

Он сообщил, что манипуляция, которую провели Ю.Луценко в клинике "Обериг" прошла успешно и у него не было обнаружено кровотечение.

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З.Малозония сообщил, что согласно анализам, проведенным 29 января, у Луценко не было обнаружено никаких кровотечений и согласно заключениям врачей он перешел на медикаментозное лечение.

"Сооответственно его выписали и он сегодня получает медикаменты и даже отказался от пребывания в медицинской части колонии", - подчеркнул он.

Относительно болезни, которую Ю.Луценко хочет вылечить с помощью операции, то она не является угрозой его жизни и была обнаружена уже давно.

"Он был дообследован согласно его просьбам. У него обнаружили рецидив, который был диагностирован в 1980 году, то есть 33 года назад ... И это уже его желание, оперироваться или нет", - отметил З.Малозония.

По словам З.Малозонии, не было необходимости в дальнейшем пребывании Луценко на стационарном лечении. Напомним, 23 января экс-министр внутренних дел Юрий Луценко был прооперирован.