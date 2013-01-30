Компенсацию за незаконный арест Луценко потратит на лечение

Об этом жена экс-министра, народный депутат от "Батькивщины" Ирина Луценко сообщила в эфире "5 канала".

По сообщению пресс-службы Народной самообороны она отметила, что эти средства будут потрачены на лечение ее мужа и оплату его защиты.

Как ранее сообщалось, Ирина Луценко в интервью изданию «Комментарии» заявила, что государство медлит с выплатой компенсации.

«Исполнительная служба шесть раз присылала нам письма – мне, защитнику Фомину и самому Юрию Витальевичу. Мол, чтобы мы не саботировали ситуацию и выдали реквизиты счета. В шестой раз я позвонила туда и сказала, что все реквизиты были поданы мною курьерской почтой еще 10 января, и заявила о том, что мы ждем деньги. На это представитель исполнительной службы признался: мы понимаем, что все реквизиты отправлены, но они лежат в Казначействе и ждут очереди, денег нет. Так, что платить нам не собираются", - заявляла Ирина Луценко.