Ирина Луценко говорит, что компенсация за незаконный арест не выплачена

Компенсация за незаконный арест Юрия Луценко, установленная Европейским судом по правам человека, до сих пор не выплачена

Об этом сообщила жена экс-министра МВС, народный депутат от «Батькивщины» Ирина Луценко в интервью изданию «Комментарии».

«Деньги до сих пор не компенсированы. Исполнительная служба шесть раз присылала нам письма – мне, защитнику Фомину и самому Юрию Витальевичу. Мол, чтобы мы не саботировали ситуацию и выдали реквизиты счета. В шестой раз я позвонила туда и сказала, что все реквизиты были поданы мною курьерской почтой еще 10 января, и заявила о том, что мы ждем деньги. На это представитель исполнительной службы признался: мы понимаем, что все реквизиты отправлены, но они лежат в Казначействе и ждут очереди, денег нет. Так, что платить нам не собираются», - подытожила Ирина Луценко.

Как известно, сегодня правительственный уполномоченный Украины по делам ЕСПЧ Назар Кульчицкий заявил, что Украина выплатила компенсацию по решению Европейского суда по правам человека по делу экс-главы МВД Украины Юрия Луценко.