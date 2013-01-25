Польский эксперт говорит, что дело Щербаня - это четкий сигнал для Европы

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, такое мнение выразил аналитик польского центра Восточных исследований (OSW) Тадеуш Ольшанский в связи с выдвижением Ю.Тимошенко обвинений в причастности к убийству в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.

"Создается впечатление, что выбор срока выдвижения новых обвинений Юлии Тимошенко является демонстрацией перед саммитом Украина-ЕС (25 февраля). Киев таким образом посылает сигнал, что не может быть и речи ни о каких уступках по делу лидера оппозиции, которую обвиняют в серьезном преступлении", - написал аналитик в своем обзоре, текст которого имеет УНИАН.

Эксперт выразил мнение, что украинская власть через новые обвинения рассчитывает на то, что Евросоюз "перестанет защищать" Ю.Тимошенко.

"Можно, однако, ожидать, что реакция западных государств будет противоположной, и приведет к ухудшению отношений Украины с ЕС", - написал он.

Т.Ольшанский не исключил возможности того, что власть планирует рассматривать дело о заказчиках убийства Е.Щербаня перед запланированными на 2015 год выборами Президента, что осложнит представителям оппозиции ведение избирательной кампании.