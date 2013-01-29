Суд: Вина Пукача в убийстве Гонгадзе доказана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в приговоре Печерского районного суда Киева по делу А.Пукача.

«Вина Пукача в превышении власти и убийстве Гонгадзе доказана собранными доказательствами», - говорится в документе.

В приговоре также отмечается, что А.Пукач частично признал свою вину, что приказ вести наблюдение и убить Г.Гонгадзе он получил лично от министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко.

Но при этом А.Пукач в своих показаниях утверждает, что не собирался убивать журналиста.

Вместе с тем подсудимый признал, что в отношении Г.Гонгадзе велись оперативно-розыскные мероприятия, что он душил Г.Гонгадзе ремнем, но не собирался убивать, а просто ремень соскользнул. Также А.Пукач признался, что отчленял голову от тела журналиста и занимался перезахоронением.

Как стало известно УНИАН, сегодня в связи с оглашением приговора А.Пукачу отменена доставка подсудимых на все другие заседания в Печерском райсуде. В суд доставлен только сам А.Пукач.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2012 года во время дебатов сторона государственного обвинения попросила Печерский райсуд Киева назначить А.Пукачу наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство Г.Гонгадзе.

Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый – А.Пукач – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А. Пукач был задержан.

Печерский райсуд Киева с апреля 2011 года в закрытом режиме рассматривает дело по обвинению А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что обвиняемый, будучи должностным лицом, в выполнение приказов и указаний министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко и других должностных лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои должностные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.

Кроме того, в июле 2003 года А.Пукач, злоупотребляя своим служебным положением, дал противоправное указание подчиненным работникам милиции уничтожить официальные документы, в частности о незаконном внешнем наблюдении за Г.Гонгадзе, в результате чего совершил препятствие органам досудебного следствия в раскрытии указанного убийства.