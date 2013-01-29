В суде над Пукачем - проветривание

12:55, 29 января 2013
Политика
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В заседании Печерского районного суда Киева, на который оглашается приговор экс-начальнику Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексею Пукачу, объявлен получасовой перерыв.

В заседании суда, на котором оглашается приговор Пукачу, объявлен перерыв

Как передает корреспондент УНИАН, по словам председательствующего на судебном заседании судьи Андрея Мельника, перерыв объявлен для проветривания помещения.

В разговоре с журналистами адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко допустила, что сегодняшнее заседание суда продлится, по меньшей мере, до 16.00.

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