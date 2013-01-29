В суде над Пукачем - проветривание

Как передает корреспондент УНИАН, по словам председательствующего на судебном заседании судьи Андрея Мельника, перерыв объявлен для проветривания помещения.

В разговоре с журналистами адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко допустила, что сегодняшнее заседание суда продлится, по меньшей мере, до 16.00.