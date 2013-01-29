Евродепутат: из-за дела Тимошенко Украина начинает напоминать Беларусь

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении сайта Ю.Тимошенко.

«Непосредственного на отношения Киев – Брюссель последние события не повлияют, но опосредствованно – да, и очень серьезно. И в контексте ближайшего февральского саммита, и в контексте подписания Соглашения об ассоциации, ведь есть идея, чтобы это состоялось осенью этого года. Решение вручить Юлии Тимошенко сообщение о подозрении в убийстве повлияет и на календарь украинско-европейского диалога, и – что еще важнее – на атмосферу двусторонних контактов», - заявил П.Коваль.

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Он обеспокоен, что события в Украине начинают несколько напоминать Беларусь.

«Есть какие-то движения вокруг властных институтов, и невозможно сказать: то, что происходит потом, – это согласно воле власть предержащих или против нее. Единственное могу сказать – это не типичные решения судебной системы. И мы имеем проблемы с интерпретацией: происходит это по желанию Президента или против него. Такая ситуация неопределенности негативно отразится на контактах Киева с ЕС», - сказал он.

Тот факт, что пока нет четких комментариев из Брюсселя относительно последних событий в Киеве, П.Коваль объясняет общей усталостью от Украины. «Но это еще не означает, что эти события не будут иметь последствий для украинской власти», – добавил евродепутат.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Евгения Щербаня, и подозреваемыми в организации этого преступления являются Ю.Тимошенко и Павел Лазаренко. По словам В.Пшонки, следственная группа вручила Ю.Тимошенко официальное подозрение о причастности к организации убийства Е.Щербаня.

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Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности, убийство председателя НБУ Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу были признаны 8 человек. Трое из них приговорены к пожизненному заключению, остальные - к лишению свободы на срок от 11,5 до 15 лет.

Экс-премьер П.Лазаренко проходил по делу как заказчик этих убийств.