Великобритания запустит антирекламу королевства, чтобы отпугнуть мигрантов

Английское правительство приняло решение об "антирекламе" страны, которая рассчитана прежде всего на остановку потока мигрантов из Румынии и Болгарии, пишет Зеркало недели со ссылкой на английские СМИ.

Соединенное Королевство хочет убедить потенциальных мигрантов, что на Туманном Альбионе их не ждет ничего хорошего. В частности, власти планируют рассказать "непрошеным гостям", что в Британии их ждут безработица и постоянные дожди.

Также для устрашения румын и болгар будет активно эксплуатироваться тема недавнего наводнения, жертвами которой стали сотни людей по всей стране. По словам чиновников, они собираются развеять популярный, по их мнению, миф, что "британские мостовые вымощены золотом". Столь эмоциональную реакцию у местных властей вызвали прогнозы организации MigrationWatch, согласно которым в страну в ближайшие пять лет должны приехать около 250 тысяч граждан Румынии и Болгарии.

Великобритания закрыла свои границы для иммигрантов из этих стран. Согласно законам ЕС, такое ограничение может ввести любое государство Евросоюза в момент присоединения к нему новой страны. Великобритания этим правом уже воспользовалась, и срок его действия истекает в 2014 году. Как бы там ни было, пока чиновники не определились с датой выхода "антирекламы" на экраны, и даже с ее точным содержанием.