Кличко объяснил, чем ему не нравится Таможенный Союз

Об этом В. Кличко заявил во время своего выступления на 9-й украинской ланч-конференции «Украина: Восток или Запад – ложная дилемма?», которая состоялась в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), сообщает сайт «УДАРа».

По словам В.Кличко, «движение в будущее для нас неразрывно связано с европейским выбором – евроинтеграцией на основе воплощения в Украине европейских ценностей и стандартов».

«Для Украины нет альтернативы реформам европейского образца. Именно на такие преобразования направлены наши инициативы в парламенте – на реальную борьбу с коррупцией, правовую и реформу бюджетной системы, реформу местного самоуправления», - подчеркнул он.

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По мнению В.Кличко, для обеспечения реформ и реализации европейского выбора Украины нужен, прежде всего, четкий и согласованный план действий. «Таким планом действий мы считаем Соглашение об ассоциации с ЕС, включая создание зоны свободной торговли. Поэтому настаиваем, чтобы действующая украинская власть приняла конкретные меры, которые бы сделали возможным подписание Соглашения уже в этом году», - подчеркнул лидер «УДАРа».

Кроме того, по его убеждению, воплощению программы реформ означает также и сильную внешнюю политику, направленную на реализацию европейского выбора Украины.

«Такая политика должна включать в себя и прогнозируемые, цивилизованные отношения с соседями, в частности, и с Россией. «Цивилизованные» означает – равноправные и на взаимной выгоде и уважении», - сказал В.Кличко.

В то же время он подчеркнул, что развитие сотрудничества с соседними государствами не должно происходить за счет ослабления наших усилий на европейском направлении.

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«Мы не поддерживаем решений, которые противоречат национальным интересам нашего государства. Именно этим объясняется наше негативное отношение к Таможенному союзу. Он не прибавляет Украине выгод по сравнению с существующими региональными и двусторонними механизмами сотрудничества и реально угрожает ее суверенитету», - отметил В. Кличко.